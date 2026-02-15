Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Keşan İlçe Başkanlığı, partinin 57. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhur İttifakı ortağı AK Parti Keşan teşkilatını ağırladı. Birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı ziyarette, Keşan'ın geleceği için ortak çalışma vurgusu yapıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinin 57. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve Teşkilatı'nı misafir etti. Ziyarette Keşan için 'birlik ve beraberlik' mesajı verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kuruluşunun 57. yıl dönümü, Keşan'da Cumhur İttifakı ortaklarının buluşmasına sahne oldu. AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetimleri, MHP Keşan İlçe Başkanlığı'na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirerek MHP'nin 57.Kuruluş yıldönümünü kutladı.

'GÜCÜMÜZ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDİR'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, nazik ziyaretleri için AK Parti İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve heyetine teşekkür etti. İnan, yaptığı açıklamada; 'Milliyetçi Hareket Partimizin 57. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bizleri ziyaret eden Cumhur İttifakı ortağımız AK Parti teşkilatına şükranlarımızı sunuyoruz. Birlik ve beraberliğimizin gücü, Keşan'ımızın geleceğidir.' ifadelerini kullandı.