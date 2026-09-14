Günlerin kısalmaya başlamasıyla birlikte İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın ziyaret saatleri yeniden düzenleniyor. Pazartesi günleri ziyarete kapalı olan park, yarından itibaren hafta içi ve hafta sonu 09.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İZMİR (İGFA) - Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ziyaret saatlerinde değişikliğe gidiyor.

Hayvanların doğal yaşam ritimleri ve gün ışığından en iyi şekilde yararlanılması amacıyla güneşin batış saatlerine göre yapılan düzenlemeye göre park, yarından itibaren kademeli olarak daha erken kapanacak. Pazartesi günleri ziyarete kapalı olan parkın hafta içi ve hafta sonu açılış saati ise 09.30 olacak. 12 Ekim'e kadar İzmir Doğal Yaşam Parkı hafta içi ve hafta sonu 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Parkta bulunan ziyaretçilerin çıkış işlemleri ise 18.30'a kadar devam edecek.

12 Ekim'den itibaren kış saati uygulamasına geçilecek. Bu tarihten sonra parkın ziyaret saatleri 09.30-16.00 olarak uygulanacak. Parkta bulunan son ziyaretçilerin çıkışı ise 17.30'a kadar gerçekleştirilebilecek.