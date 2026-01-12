Gaziantep'te meteoroloji uyarısı sonrası şehir genelinde önlemleri artıran Büyükşehir Belediyesi, yapay zeka destekli sistemlerle kritik noktalar anlık takip ederken, su baskınları ve trafik aksaklıkları önlüyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Ocak tarihli kuvvetli yağış uyarısı üzerine şehir genelinde kapsamlı önlemler aldı. 811 personel, 186 araç ve 170 su tahliye ekipmanı ile yürütülen çalışmalar kapsamında GASKİ, İtfaiye, Afet Yönetimi, Fen İşleri, Kent Estetiği ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri koordineli olarak görev yapıyor.

Şehir genelindeki kritik noktalar, yapay zeka destekli Trafik Kontrol Merkezi ve canlı kamera ağı üzerinden anlık olarak izleniyor. Alleben Deresi ve kuzey kuşaklama kanallarında su seviyeleri ve debi değişimleri sürekli takip ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, saha ve merkezlerde yaptığı incelemelerde, 'Önce tedbir, sonra tevekkül. Tedbiri teknolojiyle, yetişmiş insan gücü ve makine ekipmanla alıyoruz. Bu çalışmalar şehrimizi olağanüstü durumlara karşı dirençli kılıyor' dedi.

GASKİ Genel Müdürü Sevda Usalp, yağmur sularının toplanması ve tarımsal sulamada kullanılmasını sağlayan altyapı çalışmalarına dikkat çekerek, 'Yeni yatırımlarımızla atık su arıtma oranını yüzde 95'e çıkardık. Kuzeyşehir ve İslahiye tesislerimizle bu oranı yüzde 99'a yükselteceğiz' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir ekipleri, şehir merkezinde ulaşımın aksamaması ve olası su baskınlarının önlenmesi için mazgal temizliği, yağmursuyu tahliye ve yol güvenliği çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor. Geçen yıl yapılan yağmur suyu altyapı yatırımları, yoğun yağışlarda suyun kontrollü tahliyesini sağladı ve taşkın riskini büyük ölçüde azalttı. Ayrıca, Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı gibi yapımı süren bölgelerde yapay zeka destekli sistemlerle trafik akışı anlık takip ediliyor. Son yıllarda hayata geçirilen yağmur suyu hattı ve altyapı yatırımlarıyla riskli noktalar minimize edildi.