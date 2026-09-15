Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcular, 2026 yılının ilk 8 ayında uluslararası arenada elde ettikleri derecelerle önemli bir başarı tablosu ortaya koydu. 10 sporcu, 8 farklı branşta uluslararası organizasyonlardan dünya, Avrupa ve Balkan dereceleriyle döndü.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya yönelik destekleri, 2026 yılının ilk 8 ayında uluslararası arenada önemli başarılara dönüştü. Karate, para atletizm, satranç, bilek güreşi, judo, paletli yüzme, muaythai ve masa tenisi branşlarında mücadele eden 10 sporcu, dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonaları ile uluslararası turnuvalarda toplamda dikkat çekici dereceler elde etti.

Milli formayla Bosna-Hersek'ten Brezilya'ya, Güney Kore'den Fas'a, Almanya'dan İtalya'ya uzanan organizasyonlarda yarışan sporcular, Gaziantep'in spor alanındaki yükselişini sürdüren sonuçlara imza attı.

KAAN EFE KAYA'DAN DÜNYA VE AKDENİZ OYUNLARI BAŞARISI

Paletli yüzmede Kaan Efe Kaya, yılın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen 2026 CMAS Dünya Paletli Yüzme Şampiyonasında 400 metre çift palet kategorisinde dünya ikincisi olan Kaya, 200 metrede ise dünya beşinciliği elde etti.

Kaya, ardından İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları Paletli Yüzme Şampiyonasında erkekler 400 metre çift palet kategorisinde birinciliğe, 200 metrede ise üçüncülüğe ulaştı.

EREN AKKURT'TAN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Karatede Eren Akkurt, yılın en büyük başarılarından birine imza attı. Bosna-Hersek'teki Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Akkurt, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli takımla Avrupa ikinciliği yaşadı. Akkurt, Brezilya'daki Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonasında ise ferdi kumite 84 kilo kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Takım kumitede de dünya üçüncülüğü elde eden milli sporcu, yıl içinde Balkan, Avrupa ve dünya düzeyinde dereceye girerek öne çıktı.

GRAND PRİX'TE ALTIN VE BRONZ MADALYA

Para atletizmde Sevda Kılınç Çırakoğlu, Fas'taki Grand Prix etabında bronz madalya kazanırken, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası IPC Grand Prix müsabakasında T12 kadınlar 400 metrede şampiyon oldu.

SATRANÇTA İKİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Satrançta Ela Mullakütükçü 17 yaş kızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olurken, Beren Kalyoncu da 15 yaş kızlarda Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Kalyoncu, Pula'daki uluslararası turnuvada kategorisinde birinci olarak FIDE WFM unvanını da aldı. Başarılı sporcu, ayrıca 2026 Dünya Satranç Olimpiyatı için A Milli Takım kadrosuna seçildi.

BİLEK GÜREŞİ, JUDO VE MUAYTHAİDE DE KÜRSÜ

Bilek güreşinde Mustafa Dinleyici Avrupa ikincisi, Aynur Bozdemir Avrupa dördüncüsü oldu. Judoda Yağmur Derin Çelik Balkan üçüncülüğünün ardından Avrupa ikinciliğini elde etti. Muaythaide Ferizan Gocuk ise dünya üçüncüsü olarak başarı listesine adını yazdırdı.

MASA TENİSİNDE DÖRT ŞAMPİYONLUK

Masa tenisinde Rüzgâr Alp Yalçınkaya, Almanya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Masa Tenisi Gençlik Oyunları'nda dört ayrı kategoride şampiyonluğa ulaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sporcu yetiştirme ve destekleme politikalarının uluslararası başarılarla karşılık bulduğu belirtilirken, 2026'nın ilk 8 ayında gelen dereceler kentin spor alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.