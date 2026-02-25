Ramazan'ın manevi ruhunu kültürle harmanlayan Osmangazi Belediyesi, Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyalogları eşliğinde öğrencilere hem eğitici hem de unutulmaz bir deneyim yaşattı.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayının manevi atmosferini geleneksel sanatlarla buluşturan Osmangazi Belediyesi, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen Karagöz gölge oyunu gösterisi ve söyleşisi, öğrenciler için hem eğitici hem de eğlence dolu bir kültür dayanışmasına dönüştü. Hayali (Karagöz Sanatçısı) Nevzat Çiftçi'nin performansıyla sahnelenen gösteride, Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyalogları Ramazan ayının anlam ve önemine vurgu yapan mesajlarla harmanlandı.

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli miraslarından biri olan Karagöz oyunu, interaktif anlatımı sayesinde oyunun bir parçası haline gelen öğrenciler de karakterlerle diyalog kurarak kültürel değerleri yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

'KARAGÖZ'ÜN YOK OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Öğrencilere yönelik 'büyük oyunu' oynadıklarını belirten Hayali (Karagöz Sanatçısı) Nevzat Çiftçi, Karagöz oyununa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 'Karagöz'ün en büyük özelliği, oyun açık metin olduğu için her şeyi hayali ayarlayabiliyor. Bunun yanında Ramazan dolayısıyla, eski Ramazan'larda manilerin söylendiği bir muhavere yaptık. Karagöz ne kadar yok olmaya yüz tutmuş diye yazılsa veUNESCO'nun somut olmayan kültürel miras olarak ilan ettikten sonra korunma altına alındığı söylense de, aslında Karagöz'ün yok olması mümkün değil. Bu toplum yok olursa ki o zaman da dünyanın başka halkları Karagöz'e sahip çıkacaktır. Çünkü Karagöz, bütün dünyanın bildiği sanat' ifadelerini kullandı.

Çiftçi, etkinliği öğrencilerle buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a da desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Öğrenciler ise Karagöz gölge oyununu ilgiyle takip ederek, Çiftçi'nin söyleşisinde Karagöz ve Hacivat karakterlerine ilişkin önemli bilgiler aldı.