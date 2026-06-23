Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD Yeşil Şehirler Konferansı'nda Gaziantep Modeli'ni tanıttı, metro projesi için yeşil finansman müjdesi verdi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Londra'da düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Konferansı'nda Gaziantep Modeli ve yeşil dönüşümle ilgili tecrübelerini aktarırken metro için gerekli yeşil finansmanı EBDR'de yapacağı temaslarla sağlayacağının müjdesini verdi.

Yeşil Şehirler Ağı'nın 10'uncu yılında Gaziantep ve Türkiye'yi temsil eden Başkan Fatma Şahin, düzenlenen başkanlar konferansında yerini aldı.

Düzenlenen oturumda yer alan Başkan Fatma Şahin, 'Yeşil Şehirlerden Yeşil Gezegene: Gaziantep Modeli' ni anlatarak kentte yaptığı yeşil dönüşümü ve tecrübelerini aktardı.

Konferansta Başkan Şahin ayrıca 'Dirençli Yeşil Şehir' yaklaşımını salonu dolduran belediye başkanları ve kurum temsilcileriyle paylaştı.

Konferansta temaslarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ayrıca temelinin atılmasına hazırlanılan metro projesi için yeşil finansman sağlanması amacıyla temaslarda bulunacağını belirterek, 'EBRD'de yarın metro ile ilgili son görüşmeleri yapacağız. Bildiğini gibi metro için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. Yeşil finansman bulmam gerekiyordu. Yeşil finansmanı bularak ülkemize, şehrimize dönmüş olacağız' ifadeleri ile müjdeyi verdi.

ŞAHİN: YENİ TERMİNOLOJİYE GÖRE BİZİM BÜTÜN DÜNYAYLA FİKİR BİRLİĞİ, EYLEM BİRLİĞİ, SÖYLEM BİRLİĞİ OLUŞTURMAMIZ LAZIM

Başkan Şahin konferansın ikinci gününde yaptığı değerlendirmede küresel ısınma ve orman yangınlarının şu anda tüm dünyanın en büyük sorunu olduğu belirterek şunları söyledi:

'Bizim hem yaptıklarımız hem de yapmamız gerekenler var. Yeni bir dünya var, yeni terminolojiye göre bizim bütün dünyayla fikir birliği, eylem birliği, söylem birliği oluşturmamız lazım ve günün sonunda bunu yeşil finansmanlı bulmamız gerekiyor. 12 yıldan beri bu yolculukta çok önemli bir yol kat ettik ama önümüzde çok daha uzun bir yolculuk var. Bu yolculukta şu an bütün dünya kentsel soğutmadan bahsediyor. Yeşil çimento binaların oluşturduğu karbonmonoksitin nasıl azaltılacak? Kim ne yapacak? Yapay zeka ile yeşil finansmana nasıl ulaşılacak? Veriler nasıl koordine olacak?

Gaziantep Büyükşehir olarak da biz bundan sonraki süreçte yeşil soğutma eylem planını nasıl çalışacağız? Kentsel tasarımı buna göre nasıl oluşturacağız? Orman yangınları bir sonuç. Küresel ısınma bir sonuç. Bizim başa dönüp bu sonuca karşı erken uyarı sistemini görmemiz gerek. Bütün dünya şu anda yeşil şehirden yeşil gezegene nasıl çıkacağız bunu çalışıyor. Tek başına senin yeşil olman da bir şey ifade etmiyor.'

GÜNÜN SONUNDA DOĞRU FİKİR, İNOVASYON, İYİ TASARIM BERABERİNDE ÇOK BÜYÜK YENİ DÖNÜŞÜMLERE NEDEN OLUYOR

Kendi şehrini korumak için gezegenin yeşil gezegene dönüşmesi gerektiğini ifade eden Başkan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Mikrodan makroya, makrodan mikroya ne yapacağız, ne yapmayacağız? Her şey para değil. Günün sonunda doğru fikir, inovasyon, iyi tasarım beraberinde çok büyük yeni dönüşümlere neden oluyor. Bu çalışmaların hepsinde şu an arkadaşlarımızla biz ne yaptık, bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bunu çalışacağız. Gaziantep Modeli'nin bir dünya modeli olma noktasında bütün gücümüzle çalışmamıza devam edeceğiz.'