Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, 'Sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız' mesajını verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Erdoğan, programın ardından yaptığı paylaşımda şehit ve gazilere yönelik devletin desteğinin süreceğini belirtti.

'ŞEHİTLERİMİZİN YAKINLARI BİZLERE EMANETTİR'

Üzerinde özgürce ve huzur içinde yaşanan vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu vurgulayan Erdoğan, şehit yakınlarının da devlet için emanet olduğunu ifade etti.

Erdoğan, 'Şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkânları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz' dedi.

'MECLİSİMİZ ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI'

Türkiye'nin terör sorunundan kurtarılması amacıyla yürütülen Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, TBMM'nin bu hafta önemli bir adım attığını belirtti. Türkiye'nin bugün geldiği noktada vatan evlatlarının mücadelesi, şehit ailelerinin metaneti ve savunma sanayisinde son yıllarda elde edilen başarıların önemli rol oynadığını kaydeden Erdoğan, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımını 'İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız' sözleriyle tamamladı.