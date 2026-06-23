Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, 'Şehrimizin her ilçesinde, her mahallesinde vatandaşlarımızın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşması için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Turgutlu ilçemiz Çepnibektaş ve Yayla mahallelerinde yeni içme suyu sondaj çalışmalarına başladık. Manisa'mızın hiçbir noktasını geride bırakmadan, suya erişimi güvence altına alacak kalıcı çözümleri hayata geçirmeye ve güçlü altyapı hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTILARINI GİDERİYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İlçe Koordinatörü Tekin Çakmak, Başkan Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, 'İki mahallemizde yaşanan su sıkıntısını gidermek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde suya ulaşarak vatandaşlarımızın yaşadığı sorunu çözüme kavuşturacağız. Bu süreçte suyun ihtiyaçlar doğrultusunda kontrollü kullanılması da büyük önem taşıyor' dedi.

'EN ZOR GÜNLERİMİZDE YANIMIZDALAR'

Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan ise mahallede yaşanan içme suyu yetersizliği nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını belirterek, 'MASKİ ekiplerimiz yeni sondaj çalışmasını gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyemiz her zaman yanımızda oldu. En sıkıntılı günlerimizde bizimle beraber. Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'İHTİYACI YERİNDE GÖRÜP HAREKETE GEÇTİLER'

Yayla Mahalle Muhtarı Ali Yavuz Demirelli de özellikle yaz aylarında artan nüfus nedeniyle içme suyu ihtiyacının karşılanmasında sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, 'Talebimizi ilettikten sonra ekipler kısa sürede mahallemize gelerek çalışmalara başladı. İhtiyacı yerinde görüp tespit ettiler. Mahallemiz adına Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve MASKİ'ye teşekkür ediyorum' dedi.