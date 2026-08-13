Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialar üzerine 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, soruşturmanın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105/1. maddesinde düzenlenen 'cinsel taciz' ile 102/1'in ikinci cümlesinde düzenlenen 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın sosyal medyada yayılan görüntü içerikleri ve bu görüntülere ilişkin iddialar üzerine re'sen, yani ayrıca bir şikâyet veya başvuru beklenmeksizin başlatıldığını duyurdu.