Düzce'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü Coşkun Macitoğlu hayatını kaybetti.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Kuzey Çevre Yolu Üçyol Köyü mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, bir fabrikada çalışan ve mesaisini tamamladıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan Macitoğlu'nun kullandığı 81 ACP 080 plakalı otomobil ile 34 RFE 827 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Macitoğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Macitoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Macitoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.