Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Edremit ve Dursunbey ilçeleri ile Bilecik Merkez'de orman dışı alanlarda çıkan yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Edremit ve Bilecik'teki yangınlar kontrol altına alınırken, Dursunbey'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Balıkesir'in Edremit ve Dursunbey ilçeleri ile Bilecik Merkez'de çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

OGM'nin paylaşımına göre, orman dışı alanlarda başlayan Edremit ve Bilecik Merkez'deki yangınlar kontrol altına alındı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yine orman dışı alanda başlayan yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

???? KONTROL ALTINDA



???? Balıkesir / Edremit ve Bilecik / Merkez'de orman dışı alanlarda başlayan yangınları kontrol altına aldık.



???? Balıkesir / Dursunbey'de yine orman dışı alanda başlayan yangını ise büyük ölçüde kontrol altına aldık.



Ekiplerimizin soğutma ve kontrol: pic.twitter.com/tafriXDiDk Jandarma'dan boğulma vakalarına karşı uyarı İçeriği Görüntüle August 13, 2026

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dursunbey'de yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin soğutma ve kontrol çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

OGM, yangın riskinin yüksek olduğu günlerde vatandaşlara da uyarıda bulundu. Açık alanlarda ateş yakılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, 'En küçük kıvılcımın dahi büyük sonuçlara yol açabileceğini unutmayalım' mesajı verildi.