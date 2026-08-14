Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

KAYSERİ (İGFA) - AK Parti iktidarı boyunca Türkiye'nin her alanda büyüyerek daha da güçlendiğini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'AK Parti'mizin 25'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. 14 Ağustos 2001 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı hizmet ve eser siyasetinde 25 yılı geride bıraktık. Partimizin kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla, geçmişten aldığımız güçle ve geleceğe dair sarsılmaz inancımızla kutluyoruz. AK Parti gücünü ve heyecanını milletten alır. 25 yıldır durmadan, duraksamadan, ilk günkü aşkla ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın dik duruşu ve ona gönül veren halkımızın destekleri sayesinde çeyrek bir asrı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kutlu yürüyüşte bize önderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümek bizler için de ayrı bir gurur ve onurdur.

Biz de Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde Türkiye Yüzyılı'na yakışır proje ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Okullardan, sağlık merkezlerine, sosyal tesislerden kütüphanelere, kentsel dönüşüm projelerinden sosyal sorumluluk projelerine, ulaşımdan yeni parklara kadar birçok hizmeti ilçemizde hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti neferleri olarak gece gündüz demeden çalışıp, milletimize, ülkemize, şehrimize ve ilçemize hizmet üretmeye, ülkemizi daha ileriye götürme adına milletimizle omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz. Kuruluşundan bugüne kadar partimize emeği olan tüm teşkilat mensuplarımıza, her zaman yanımızda olan bizlerden duasını desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. AK Partimizin 25. kuruluş yıldönümünün ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır.'