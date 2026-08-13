Fethiye Katrancı Koyu'nda 'İmparator Atilla' isimli gezinti teknesinde yangın çıktı. Teknede bulunan 115 kişi karaya tahliye edilirken, dumandan etkilenen 11 yolcu hastaneye sevk edildi.

MUĞLA (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu'nda bir gezinti teknesinde yangın çıktığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, 'İmparator Atilla' isimli teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Yangın sırasında teknede bulunan 103 yolcu, 8 animatör ve 4 personel olmak üzere toplam 115 kişi, tekne tarafından güvenli şekilde karaya tahliye edildi.

11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen 11 yolcu, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarında ciddi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Yangına arama kurtarma unsurları tarafından müdahale edilerek alevler söndürüldü. Teknede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili gelişmelerin Fethiye Liman Başkanlığı tarafından takip edildiği ve yangının nedenine ilişkin idari tahkikat başlatıldığı açıklandı.