Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ, Gaziantep'in hızla büyüyen yeni yerleşim alanı Kuzeyşehir'e sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayacak 2'nci Etap İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni devreye aldı.

GAZİANTEP(İGFA) - Su kaynaklarının güvenle temini, ihtiyaçların modern teknik ve altyapıyla karşılanması için yatırımlarını sürdüren Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Uydu Kent Kuzeyşehir'de mevcut arıtma tesisini güçlendirerek bölgenin günlük su arıtma kapasitesini 5 bin metreküpten 15 bin metreküp seviyesine çıkardı.

DEPREM SONRASI BÜYÜYEN KUZEYŞEHİR'İN SU İHTİYACI ARTTI

Yeni yerleşim yerinin oluşmasıyla beraber 2020 yılında 5 bin metreküp kapasiteyle açılan Kuzeyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi ihtiyacı karşılarken 6 Şubat depremlerinin ardından bölge, sağlam zemin yapısı ve yatay mimariye uygun konutları sayesinde hem Gaziantep'ten hem de çevre illerden yoğun göç aldı. Göçlerle beraber deprem öncesi 2 bin metreküp civarında olan günlük su ihtiyacı, 4 bin 850 metreküp seviyesine yükseldi.

PROJEYLE BİRLİKTE 80 BİN KİŞİNİN SUYU GÜVENCE ALTINA ALINDI

Artan ihtiyaç üzerine GASKİ, hem mevcut tesisi yeniledi hem de yeni bir içme suyu arıtma tesisi daha inşa etti. 1'nci etap tesisin revizyonu ve 2'nci etap tesisin yapımıyla birlikte Kuzeyşehir'e günlük 15 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlandı. Bu kapasite, bölgede yaşayan yaklaşık 80 bin kişinin su ihtiyacını uzun yıllar boyunca güvence altına aldı.

SÖNMEZLER: BÖLGENİN TÜM SU İHTİYACINI GÜVENLİ ŞEKİLDE KARŞILAYACAK BİR ALTYAPI OLUŞTURDUK

Konu hakkında açıklama yapan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, bölgenin geleceğini düşünerek uzun vadeli bir altyapı yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

'Kuzeyşehir hızla büyüyen bir yaşam alanı. Bu büyümeye ayak uydurmak için içme suyu altyapısını güçlendirdik. Hem mevcut tesisi yeniledik hem de ikinci bir tesis daha kurarak bölgenin tüm su ihtiyacını güvenli şekilde karşılayacak bir altyapı oluşturduk. Yeni yatırım sayesinde Kuzeyşehir'de hem mevcut nüfusun hem de gelecekte oluşacak yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacı güvence altına alınmış oldu. GASKİ, Gaziantep'in en hızlı gelişen bölgesine sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyu sunmaya devam ediyor.'