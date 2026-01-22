Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2026 kış dönemi karla mücadele çalışmaları kapsamında, kar yağışı öncesinde olası risklere karşı hazırlık ve tedbirlerini tamamladı. Ana arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergahları ve kritik noktalar önceden belirlenirken, ekipler görev alanlarında hazır bekletildi, araç ve ekipmanlar konuşlandırıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Kent genelinde kar yağışının başlamasıyla birlikte, önceden oluşturulan plan doğrultusunda karla mücadele çalışmaları fiilen başlatıldı.

Ulaşımın aksamaması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yol açma, tuzlama ve buz çözücü solüsyon uygulamaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yapay zeka destekli Trafik Kontrol Merkezi (TKM) üzerinden 219 kavşak anlık olarak izlenirken, sahada görev yapan ekipler araç takip sistemiyle eş zamanlı kontrol ediliyor. Karla mücadele araçlarında bulunan 93 kamera sayesinde çalışmalar anbean takip ediliyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının perşembe ve cuma günleri de etkili olmasının beklendiği kentte, ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Olası yoğunluk ve buzlanma riskine karşı tüm birimler teyakkuz halinde hazır bekletiliyor.

Kar yağışının etkisini azaltması ve hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte ise, yollarda biriken kar ve buzun temizlenmesine yönelik çalışmaların ardından şehir içi ulaşımın tamamen normale döndürülmesi hedefleniyor. Bu süreçte kaldırım temizliği, tuzlama ve güvenlik kontrolleri sürdürülerek vatandaşların günlük yaşamına sorunsuz şekilde devam etmesi sağlanacak.

PLANLI ÇALIŞMALARLA ULAŞIM GÜVENDE

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan 317 kilometrelik yol ağında ana arterler, hastane yolları, kavşaklar ve toplu taşıma güzergahları öncelikli olarak ele alındı. Yol eğiminin yüksek olduğu 17 kritik bölgede buz çözücü solüsyon uygulaması planlanırken, 3 bin 650 kilometrelik köy yolu ağında, ara arterlerde ve kaldırımlarda da karla mücadele çalışmaları yürütüldü.

Karla mücadele kapsamında 40 tuz robotu, 5 kar küreme aracı, 17 greyder, 16 loder, 40 beko loder, 35 çift kabin araçtan oluşan kürekli tuzlama ekipleri, 15 tuz lojistik destek kamyonu, 7 arazöz ve buz çözücü solüsyon aracı, 4 vinç ve 14 çekici olmak üzere toplam 193 araç ile 825 personel görev aldı.

Hazırlık sürecinde 10 bin 500 ton tuz ve 250 ton buz çözücü solüsyon stoğu oluşturulurken, hızlı müdahale ve lojistik sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla kent genelinde 10 ayrı noktada tuz depolama alanı tesis edildi.