Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Filistin Devleti'nin Gazze kenti ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik ilk resmi adım atıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın birinci birleşimi, Meclis Toplantı Salonu'nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi.

BAHÇELİEVLER PROJESİ'NE İLK 5 GÜNDE 168 BİN 500 KİŞİ BAŞVURDU

Meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından Gazi Konut Bahçelievler Projesi'ne ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

Cihan, sunumunda 8 Temmuz'da başlayan başvuru sürecinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, ilk 5 günde 168 bin 500 kişinin başvuru yaptığını, ilk etapta 5 bin konut için kura çekileceğini aktardı.

Sezer Cihan ayrıca projenin mimari özellikleri, sosyal donatı alanları ve ödeme koşulları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Gelen sorular üzerine hak sahiplerine tapuların 5 yılın sonunda teslim edileceğini ifade eden Cihan, Bahçelievler Projesi'nin yalnızca merkezle sınırlı kalmayacağını, kentin tüm ilçelerinde benzer projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Mecliste görüşülen gündem maddeleri kapsamında, Gaziantep ile Filistin Devleti'nin Gazze şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik süreç resmen başlatıldı.

Görüşülen madde kapsamında kardeş şehir protokolünün imzalanması ve gerekli tüm resmi girişimlerin yürütülmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yetki verildi.

ŞAHİN: BU BİR DURUŞ

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, Gazi şehrin bugün itibarıyla 27 kardeş şehri bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

'En son Venezüella'da ki kardeşlerimizle yaşanan büyük depremde her türlü desteği vereceğimizi ilettik, yanlarında olduğumuzu beyan ettik. Şu anda Gazze'de, Suriye'de, Halep'te, Şam'da ne yaşanıyorsa daha beteri yaşanıyor. Bu bir duruş. Zor gününde yanında olma iradesi. Kardeş olma da bu. O yüzden bu girişimde bulunmak istiyoruz.'

BİSİKLET KULLANIMI İÇİN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ

Mecliste görüşülen bir diğer gündem maddesi ise bisiklet ve yaya ulaşımının geliştirilmesine yönelik çalışmalar oldu.

Kentte bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, ulaşımda alternatif ve çevreci bir model oluşturulması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Çevre Ajansı arasında yürütülecek iş birliği için Başkan Fatma Şahin'e yetki verildi.

ŞAHİN: BİSİKLETİ GÜNLÜK YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZ BİR ULAŞIM ARACI HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Madde hakkında konuşan Başkan Şahin, bisiklet kullanımında istenilen seviyeye henüz ulaşılamadığını belirterek şöyle konuştu:

'Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle bisiklet dağıttık. Dolayısıyla bisikleti bir ulaşım aracı yapma ve 7'den 70'e herkesin kullanması hem spor hem sağlık hem de sağlık açısından önemli. Bunun için Çevre Ajansı ile ortak bir çalışmamız var.'

GAZİRAY'DA YERLİ VE MİLLİ 8 YENİ TREN SETİNİN HİZMETE ALINMASI İÇİN YETKİ VERİLDİ

Mecliste görüşülen bir diğer gündem maddesi ise GAZİRAY Hattı'nda kullanılacak yerli ve milli 8 yeni tren setinin işletme esasları oldu.

Madde kapsamında Genel Sekreter Sezer Cihan, meclis üyelerine teknik ve operasyonel süreç hakkında bilgi verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin raylı ulaşım sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cihan, halen GAZİRAY'da hizmet veren kiralık 4 tren setinin, satın alınan yerli ve milli tren setlerinin devreye girmesiyle birlikte iade edileceğini söyledi.

Yeni tren setlerinin hizmete alınmasıyla birlikte bugün 30-40 dakika arasında değişen sefer aralıklarının, işletme ve sinyalizasyon planlamasına bağlı olarak 8-10 dakikaya kadar düşeceğini belirten Cihan, mevcut yaklaşık 10 bin yolcu kapasitesinin 40-50 bin yolcu seviyesine ulaşacağını ifade etti.

Sezer Cihan ayrıca, ilerleyen süreçte metro hattının GAZİRAY'a entegre edilmesiyle günlük yolcu kapasitesinin 60 bin seviyelerine çıkmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.