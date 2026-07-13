Bunlar da ilginizi çekebilir

Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği bağışlarına soruşturma!

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 57 şüpheli, kamu mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı değerlendirilen 45 şüpheli, örgüt üyeliği kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli, emniyet mahrem yapılanması içerisinde örgütsel toplantıları organize ettiği, grup sohbetleri gerçekleştirdiği ve 'vekil emniyet mahremi' olduklarına ilişkin rapor bulunan 80 aktif emniyet mensubu, örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 12 şüpheli olmak üzere toplam 205 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün farklı yapılanmalarına ilişkin yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında toplam 205 şüpheli hakkında gözaltı ve adreslerinde arama-el koyma işlemi kararı alındığı bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.