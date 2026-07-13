Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 25'inin yakalandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiç bir dosyanın karanlıkta kalmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'ın olduğu 10 ilde 30 farklı adrese yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin bulunduğu helikopterin kaza/kırıma uğraması olayına ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) faaliyetleri kapsamında 'tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna iştirak ettikleri' değerlendirilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden 25'inin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini duyurdu.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR DOSYANIN KARANLIKTA KALMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin 25 Mart 2009'da yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla yargı makamları ile kolluk birimlerinin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Soruşturmanın 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiğini aktaran Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma, milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen: — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 13, 2026

Bakan Gürlek, soruşturmanın milletin adalet beklentisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, hiçbir dosyanın zaman aşımı veya başka nedenlerle karanlıkta kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve operasyonda görev alan emniyet mensuplarına teşekkür eden Bakan Gürlek, açıklamasında Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere kazada hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini duyurdu.