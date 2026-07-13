Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 75 gündem maddesiyle gerçekleştirildi. Başkan Yusuf Alemdar, toplantıda şehre kazandırılacak 250 bin metrekarelik yeşil alan, Kimsesizler Oteli, Kaynarca'ya Sosyal Gelişim Merkezi ve Sapanca'da 1 milyar TL'lik altyapı yatırımı müjdelerini paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, merkez meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis, 75 gündem maddesiyle toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın başkanlık ettiği toplantıya ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir bürokratları, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda, komisyon raporları, yazılar ve ilçe belediye meclisi kararları tek tek görüşülerek karara bağlandı.

MİLLET BAHÇESİ VE AZİZ DURAN PARKI'NDAN BÜYÜK

Meclise başkanlık eden Yusuf Alemdar, Aziz Duran ve Sakarya Millet Bahçesi'nde toplam 170 bin metrekare arazi mevcutken sadece Şeker Fabrikası arazisinden 250 bin metrelik alanı şehre kazandıracaklarını söyledi.

Ayrıca başlayacak bu çalışmada geçitlerin kaldırılmasına öncelik vererek Gar Meydanı'ndan Şeker Fabrikası'na kadar yeşil bir koridor açacaklarını ifade etti.

Alemdar, 'Birinci önceliğimiz geçitler olmak kaydıyla yapacağımız bu çalışmayla Gar Meydanı'ndan Şeker Fabrikası'nın yarısına kadar yemyeşil peyzaj alanını şehrimize kazandırmış olacağız. Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı'nda toplam 170 bin metrekare alan mevcut. Tek seferde şeker fabrikasından 250 bin metrekare yeri şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

ALEMDAR: 'ARTIK HİÇ KİMSE SOKAKTA KALMAYACAK'

'Artık bu şehirde hiç kimse sokakta kalmayacak' vurgusu yapan Başkan Alemdar Yenikent'te Kimsesizler Oteli'nin yapımına başlandığını ifade ederek, 'Kimsesizlerin sokakta kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir kimsesizler oteli yapacağız. Orada sokakta kalan vatandaşlarımızı misafir edeceğiz' diye konuştu.

KAYNARCA'YA SGM MÜJDESİ

Ayrıca Kaynarca'ya bir SGM müjdesi veren Alemdar, 'Kaynarca'ya kazandırdığımız Aziz Duran Parkı'nın hemen yanındaki, Kaynarca Belediyesi'ne ait tesisi de Büyükşehir Belediyesi olarak devir alırız. Bu alanı parkla birlikte değerlendirerek Kaynarcalı hemşerilerimizin faydalanabileceği bir Sosyal Gelişim Merkezi'ne dönüştüreceğiz. Hayırlı olsun' dedi.

Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan ise teşekkür ederek, 'Aziz Duran Parkımız açtık. Kaynarca'ya yapmış olduğunuz hizmetlerden ötürü teşekkür ederim. Sizlerin değerlendirmesiyle Kaynarca'mıza sosyal gelişim merkezimiz hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

SAPANCA GÖLÜ, ÇAMDAĞI VE DARIÇAYIRI:

Sapanca'da 1 milyar TL'lik altyapı çalışması yapılacağını, Çamdağı ve Darıçayırı Barajı için çalışma yürüttüklerini belirten Alemdar, 'Sapanca'da gölümüze nefes olacak altyapı yatırımına yakında başlıyoruz ve sadece göl çevresinde 1 milyar TL'lik bir yatırım yapacağız. Çamdağı'nda hızla yatırım kararı alınarak çalışmalara başlayacağız. Bunun yanında Darıçayırı'nda da çalışmalara devam ediyoruz, burada SASKİ ekiplerimiz planlama raporlarını hazırlıyor' şeklinde konuştu.

SU FİYATLARINDA EN UCUZ 5 ŞEHİRDEN BİRİ SAKARYA

Su tarifelerine uygulana kademeli artışla ilgili konuşan Başkan Alemdar, 'Su kaynaklarımızın verimli kullanmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki kademeli su fiyatına rağmen 30 büyükşehir arasında Sakarya'mız 25'nci sırada. En ucuz 5'inci şehiriz. Gönlümüz tabii ki daha uygun şartlarda verilmesinde yana ancak Sapanca Gölümüzün havzası çekiliyor. Gölümüz yok olma riskiyle karşı karşıya. Bu konuda alternatif kaynakları gölümüzü ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Temmuz meclisinde ayrıca Başkan Yusuf Alemdar'ın kısa zaman önce müjdelediği Sapanca'ya kazandırılacak Huzurevi Projesi için arsa devri ile Sapanca Gölü Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi için kamu yatırım kararı da alındı.

GÜNDEM MADDELERİ

4,6,7,8,13,14,15,16,18,20,21,23 ve 25'nci maddeler oy çokluğu ile olmak üzere 1'nci maddeden 26'ncı maddeye kadar olan gündem komisyondan geldiği şekilde kabul edildi. Ulaşım tarifelerini ilgilendiren 27 ve 28'nci maddeler oy birliğiyle kabul edildi. 29'ncu maddeden 59'ncu maddeye kadar olan gündem ise imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. 60'ncı maddeden 75'nci maddeye kadar olan gündem ise oy birliğiyle kabul edildi.