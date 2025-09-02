Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153 Çağrı Merkezi’ne entegre ettiği yapay zeka sistemiyle yanıt süresi hızlandı, personel tasarrufu sağlandı ve vatandaş memnuniyetinde %25 artış elde edildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153’e entegre ettiği yapay zeka sistemi ve yeni yapı ile yanıt süresi hızlandı, personel tasarrufu ve çözüm oranında artış elde edildi.

ALO 153 Çağrı Merkezi’nde yapay zeka teknolojisi kullanılarak hizmet kalitesi yükseltildi. Uygulama, vatandaş memnuniyeti, başvuru kanalları, personel iş yükü, yanıt süresi ve çözüm oranlarında dikkate değer ilerleme sağladı.

TALEPLERE DÖNÜŞ YÜZDE 40 HIZLANDI

Canlı operatöre gelen başvuru oranı azaltılırken, başvuruların önemli bir kısmı yapay zeka asistanı tarafından üstlenildi. Bu kapsamda çağrı yükü dengelenerek operatörlerin iş yükünde yüzde 15 iyileşme elde edildi. Yeni sistemle birlikte vatandaş taleplerine dönüş süresi yüzde 40 hızlandı.

Çağrı kalite değerlendirme biriminde personeller ile yapılan incelemeler, yapay zeka desteğiyle tüm görüşmeler için uygulanmaya başlandı ve ALO 153 birimi ile birlikte toplamda yüzde 30 oranında personel tasarrufu sağlandı.

DUYGU ANALİZİ ÖZELLİĞİ İLE KRİZE HIZLI MÜDAHALE İMKANI!

Talep çözüm oranı yüzde 15 artarken, çağrıların yüzde 18’i doğrudan yapay zeka sanal asistan tarafından yönetildi. Kurumumuza gelen tüm taleplerin toplamda yüzde 15’i yapay zeka asistanlar üzerinden iletilmiştir. Sisteme entegre edilen duygu analizi özelliği ile vatandaşların duygu durumu anlık olarak tespit edilerek olası kriz ihtimallerine hızlı müdahale imkanı sağlandı.

Uygulama sonucunda vatandaş memnuniyetinde yüzde 25 artış kaydedildi. ALO 153 personelinin iş yükü azaldı, yanıt süreleri hızlandı, kaynak kullanımı daha etkin hale geldi ve taleplerin daha yüksek oranda olumlu kapanması mümkün oldu.