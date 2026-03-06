Huawei, MWC Barcelona 2026'da düzenlenen Huawei AI DC İnovasyon Forumu'nda, yapay zekâ ajanlarının benimsenmesindeki temel zorlukları ele almak ve kurumsal dijital ve akıllı dönüşüm için veri altyapısını güçlendirmek üzere tasarlanan AI Veri Platformu'nu tanıttı.

PRNewswire / BARSELONA, İspanya (İGFA) - Yapay zeka ajanları artık dönüşümün merkezinde yer alıyor. Ancak, büyük miktarda veriye sahip olmalarına rağmen, işletmeler, gecikmeli bilgi edinme ve düşük geri alma doğruluğu, uzun sekanslı ve çok turlu etkileşim senaryolarında verimsiz çıkarımlar, görev belleği ve deneyim birikimi eksikliği gibi birçok zorluk nedeniyle AI ajanlarını geniş ölçekte kullanmakta hâlâ zorlanmaktadır.

Bu eksiklikler, çoğu yapay zekâ ajanının üretim düzeyinde kurumsal uygulamalara hazır olmaktan uzak, tanıtım aşamasında kalmasına neden olmaktadır.

Huawei Veri Depolama Ürün Grubu Flash Depolama Alanı Başkanı Xie Liming, bu ortak zorluklara doğrudan yanıt olarak Yapay Zekâ Veri Platformu'nu tanıttı. Bilgi tabanını, KV önbelleğini ve bellek bankasını entegre eder ve UCM tarafından koordine edilir. Bu platform, kurumsal yapay zekâ ajanlarının gösterimlerin ötesine geçerek gerçek üretim araçları haline gelmesini sağlar.

Ajanlar için gerçek zamanlı, yüksek doğruluklu multimodal bilgi erişimi ile bilgi üretimi ve erişimi

Bu teknoloji, bilgi tabanlarını kullanarak kaynak verilerdeki değişiklikleri sürekli olarak algılar ve ham verileri neredeyse gerçek zamanlı olarak bilgiye dönüştürür. Multimodal kayıpsız ayrıştırma ve token düzeyinde kodlama yoluyla multimodal verileri yüksek doğrulukta bilgiye dönüştürür ve %95'in üzerinde bir geri alma doğruluğu sağlar.

Çıkarım hızlandırma için KV önbelleği, ajanların çıkarım verimliliğini artırmak için geçmiş bellek verilerini kullanır

KV önbelleğinin akıllı katmanlaması ve yönetimi, çıkarım sırasında tekrarlanan hesaplamaları büyük ölçüde azaltarak çıkarım gecikmesini azaltır, çıkarım verimini ve kullanıcı deneyimini iyileştirir ve uzun sekanslı ve karmaşık ajan çıkarımları için güçlü performans desteği sunar.

Ajanlar için kişiselleştirilmiş ve sürekli özetlenen bellek ile bellek çıkarma ve geri çağırma

Bu teknoloji, yapay zekâ ajan etkileşimi sırasında çalışma belleği ve deneyimsel belleği biriktirmek için bellek bankalarını kullanır. Çıkarım doğruluğunu ve verimliliğini sürekli olarak optimize etmek için bellek geri izleme ve çok aracılı işbirlikçi öğrenmeyi destekler ve modelleri kullanımla daha akıllı hale getirir.

İleriye dönük olarak Huawei, yapay zekâ veri altyapısına yaptığı yatırımı güçlendirecek, sürekli inovasyon yoluyla sektör dönüşümünü destekleyecek ve daha fazla alanda daha geniş yapay zekâ benimsenmesini sağlamak için küresel müşteriler ve iş ortaklarıyla birlikte çalışarak verilerin tüm potansiyelini ortaya çıkaracaktır.