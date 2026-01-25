Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında güvenliği sağlamak ve huzurlu bir kent ortamı oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seka Park, Ormanya, Millet Bahçeleri gibi halka açık alanlar başta olmak üzere kent genelindeki cadde ve sokaklarda denetim ve devriye faaliyetlerini yürütüyor.

Zabıta ekipleri, hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de şehrin düzen ve huzurunu korumak amacıyla rutin kontrollerini gerçekleştiriyor.

GÜVENLİ ŞEHİR, HUZURLU KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan çalışmaların 'güvenli şehir, huzurlu Kocaeli' hedefi doğrultusunda devam edeceğini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için zabıta ekiplerinin her an görev başında olduğunu vurguladı.