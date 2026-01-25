Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle ekipler açılan yolları tekrar tekrar açmak durumunda kalıyor.

MALATYA (İGFA) - Kar yağışının başladığı andan itibaren sahaya inen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun bir şekilde çalışarak il genelinde 176 mahallede toplam 4 bin 71 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yürütülen yol açma çalışmaları kapsamında gün içerisinde; Akçadağ ilçesinde22 mahallede 508 kilometre, Arapgir ilçesinde 22 mahallede 509 kilometre, Arguvan ilçesinde 18 mahallede 416 kilometre, Battalgazi İlçesinde 3 mahallede 69 kilometre, Darende İlçesinde 39 mahallede 902 kilometre, Doğanşehir ilçesinde 3 mahallede 69 kilometre, Doğanyol ilçesinde 2 mahallede 46 kilometre, Hekimhan ilçesinde 25 mahallede 578 kilometre, Kuluncak ilçesinde 7 mahallede 162 kilometre, Kale ilçesinde 5 mahallede 115 kilometre, Yazıhan ilçesinde 14 mahallede 324 kilometre, Pütürge ilçesinde 11 mahallede 254 kilometre ve Yeşilyurt ilçesinde 5 mahallede 116 kilometre olmak üzere toplamda 176 mahallede 4.071 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan vatandaşlara müdahale ederken, hasta olan vatandaşların sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde ulaştırılması için de yoğun çaba sarf ediyor. Çalışmaların devam ettiği bölgeler başta olmak üzere il genelinde buzlanmalara karşı tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.



