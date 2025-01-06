Çukurova Üniversitesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gazeteci yazar Mustafa Özke, bu önemli gün dolayısıyla Çukurova Üniversitesi’nin konuğu olarak akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Halka açık toplantıya dileyenler katılabilecek.

Fen – Edebiyat Fakültesi Konferans Serileri kapsamında üniversiteye davet edilen Mustafa Özke, “Edebiyat ve Gazetecilik” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

Gazetecilik mesleğinin zorlukları, gelişen medya dünyası, edebiyat ve etik konuları üzerine bir konuşma yapacak olan Mustafa Özke, katılımcılarla mesleğin toplumsal rolü ve medya özgürlüğü üzerine bilgilerini ve deneyimlerini paylaşacak.

Fen – Edebiyat Fakültesi Makbule – Halil Avcı Salonu’ndaki konferans 10 Ocak Cuma günü saat 13.00’de başlayacak.

Gazeteci Özke, konferansa ev sahipliği yapacak olan Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Karadağ ile etkinliği düzenleyen Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bilge Karga Göllü’ye nazik davetleri için teşekkür etti.