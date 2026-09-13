ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında farkındalık çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile OPET arasında imzalanan 'Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy Projesi İş Birliği Protokolü' doğrultusunda, yolculuklarda çevre bilincini güçlendirmeye yönelik bir kısa film yarışması hayata geçirilecek.

YOLCULUKLARDA SIFIR ATIK TEMASI İŞLENECEK

Ulusal ölçekte düzenlenecek 'Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması'na 18 yaş ve üzeri katılımcılar başvurabilecek. Yarışmaya, Sıfır Atık yaklaşımını yolculuk hikâyeleri üzerinden ele alan ve 2 dakikayı aşmayan kısa filmlerle katılım sağlanabilecek. Her katılımcının yalnızca bir filmle başvurabileceği yarışmada; atık oluşumunun önlenmesi, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması gibi başlıkların günlük yolculuk deneyimine nasıl yansıtılabileceği anlatılacak.

TOPLAM 450 BİN LİRALIK ÖDÜL

Başvurular, 'sifiratikyolculugu.csb.gov.tr' adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2026 olarak açıklandı.

Filmler önce jüri tarafından değerlendirilecek, ardından ilk 10'a giren yapımlar halk oylamasına sunulacak. Dereceye giren katılımcılara toplam 450 bin lira değerinde teknoloji hediye çeki verilecek.

Yarışmada birinciye 200 bin, ikinciye 150 bin, üçüncüye ise 100 bin lira değerinde hediye çeki takdim edilecek.

Bakanlık ve OPET arasındaki protokol kapsamında, akaryakıt sektöründe Sıfır Atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yolculuklarda çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.