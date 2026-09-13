KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde kentin el sanatlarından geleneksel giyim kültürüne, edebiyat birikiminden fotoğraf ve çocuk etkinliklerine uzanan programıyla keyif dolu anlara imza atıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali'nin açılış programında yaptığı konuşmanın ardından beraberindeki heyetle birlikte festival kapsamında yer alan sergileri gezdi.

Kahramanmaraş Kalesi'nde yer alan 'Yaşayan Miras: Kahramanmaraş Sergisi'ni ziyaret eden Yazgı ve beraberindeki heyet, kentin tarihsel ve kültürel zenginliğini geleneksel sanat ve zanaatlar üzerinden inceledi.

SİM SIRMA VE MARAŞ İŞİNİN İNCELİKLERİ KAHRAMANMARAŞ KALESİ'NDE KONUŞULDU

Kahramanmaraş Kalesi'nde Fatma Sema Tekerek eşliğinde düzenlenen 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Sim Sırma ve Maraş İşi', kentin köklü el sanatlarından Maraş işini farklı yönleriyle gündeme taşıdı. Kumaş üzerine oluşturulan kabartmaların sim ipi veya altın sırmayla işlenmesine dayanan sanatın ham maddeleri, motifleri, kullanım alanları ve üretim teknikleri ele alındı. Kadife, ipek, tafta ve saten gibi kumaşların yanı sıra sim, sırma, çiriş ve farklı yardımcı malzemelerin üretimdeki işlevlerinin anlatıldığı söyleşide; düz sarma, verev sarma, yarma yaprak ve delikli sarma gibi teknikler üzerinde duruldu. Maraş işinin tarihsel gelişimi ve usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarımı da konuşulurken, geleneksel sanatın günümüzdeki üretiminin sürdürülebilirliği ve gelecek kuşaklara ulaştırılması değerlendirildi.

SARAY İŞLEMELERİNDEN YÖRESEL DOKUMALARA MARAŞ KADIN KIYAFETLERİ

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Garbiyeli Kadın Giysileri Koleksiyonu: Saray İşlemelerinden Yöresel Dokumalara Kahramanmaraş Kadın Kıyafetleri Sergisi', Kahramanmaraş Kalesi'nde ziyaretçilerle buluştu. Kentin geleneksel kadın giyim kültüründen izler taşıyan sergi, farklı dokuma ve işleme tekniklerini bir araya getirdi. 30 parçadan oluşan koleksiyonda, yöresel aba ve alaca dokumalardan hazırlanan elbiseler ile Maraş işi işlemeli bindallılar sergilendi. Geleneksel dokumacılık ile ince işlemecilik kültürünü kadın kıyafetleri üzerinden bir araya getiren koleksiyon, Kahramanmaraş'ın geçmişten günümüze taşınan giyim ve el sanatı birikimini ziyaretçilere sundu.

KAHRAMANMARAŞ'IN EDEBİYAT HAFIZASI FESTİVALDE ELE ALINDI

Kahramanmaraş'ın güçlü edebiyat birikimi, Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Şehir ve Kelime' söyleşisinde ele alındı. Kahramanmaraşlı yazar Duran Boz, kentin edebiyatla şekillenen kültürel kimliğini ve şiirsel mirasını değerlendirdi. Söyleşide Yedi Güzel Adam'ın Kahramanmaraş'taki edebiyat çevresi ve Maraş günlerinin yanı sıra İstanbul ve Ankara'daki kültür-edebiyat faaliyetleri ile yayımladıkları dergiler üzerinden dönemin edebi atmosferi konuşuldu.

Aynı alanda gerçekleştirilen 'Beyaz Saçlı Çocuk ve Anka' söyleşisinde ise yazar Yasin Mortaş, geleneksel masallar ve mitolojik unsurları çocuk edebiyatı üzerinden ele aldı. Katılımcılar, eserdeki masal ve mitolojik öğelerin modern çocuk edebiyatındaki yansımalarını dinleme fırsatı yakaladı.

KAHRAMANMARAŞ BİRBİRİNDEN ÖZGÜN FOTOĞRAFLARLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Festivalin açılış gününde Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'nda düzenlenen FotoMaraton Kahramanmaraş, amatör ve profesyonel fotoğrafçıları şehrin sokaklarına taşıdı. Katılımcılar açıklanan temalar doğrultusunda Kahramanmaraş'ı kendi bakış açılarıyla fotoğraflarken, ortaya çıkan kareler şehrin kültürel dokusundan günlük yaşamına uzanan görsel bir hafıza oluşturdu. FotoMaraton Çocuk ile 8-13 yaş arasındaki çocuklar da aileleri, jüri üyeleri ve deneyimli fotoğrafçılar eşliğinde gerçekleştirilen fotoğraf yürüyüşüne katıldı. Çocuklar objektiflerini Kahramanmaraş'a çevirerek yaşadıkları şehri kendi gözlerinden görüntüledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Elsa Çocuk Müzikali', çocukları müzik ve macerayla örülü bir hikayeyle buluşturdu. Elsa, Anna, Olaf ve Prens Hans'ın yer aldığı müzikalde iyilik ile kötülük arasındaki mücadele eğlenceli bir anlatımla sahneye taşındı.