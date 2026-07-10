İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) ve (İGFA) Haber Ajansı Antalya İl Temsilciliğine gazeteci Engin Yılmaz atandı. Yılmaz, Antalya'yı ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

ANTALYA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu teşkilatlanma çalışmaları kapsamında alınan kararla, gazeteci Engin Yılmaz'ın İGF Antalya İl Temsilciliği görevine getirildi.

Görevlendirmenin ardından açıklama yapan Yılmaz, kendisini bu göreve layık gören İGF Genel Başkanı Mesut Demir ile yönetim kuruluna teşekkür etti.

Yılmaz, 'İnternet Gazetecileri Federasyonu ve İGF Haber Ajansı Antalya İl Temsilciliği görevini bana layık gören Genel Başkanımız Sayın Mesut Demir'e ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Antalya'yı ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmek, yerel basının gelişimine katkı sağlamak ve gazetecilik mesleğinin daha güçlü bir yapıya kavuşmasına destek olmak için çalışacağız.' dedi.

İGF'nin Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan gazetecileri aynı çatı altında buluşturan önemli bir meslek kuruluşu olduğunu belirten Yılmaz, federasyonun gazetecilerin mesleki, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı, dayanışmayı güçlendirmeyi ve basın mesleğinin saygınlığına artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Yılmaz, Antalya'da yürütülecek çalışmalar kapsamında yerel basın kuruluşlarıyla iş birliğini geliştirmeyi, kentin ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımına katkı sağlamayı ve İGF'nin vizyonu doğrultusunda gazeteciler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.