TÜBİTAK, 2026 Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılmayı planlayanlar için başvuru süreci, etkinlik alanı ve hazırlıklara ilişkin en çok merak edilen soruları yanıtlayan bilgilendirme paylaşımı yaptı.

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne ilişkin sıkça sorulan soruların bir araya getirildiğini duyurdu.

Paylaşımda, başvuru sürecinden etkinlik alanına, katılımcıların yanlarında bulundurmaları gereken eşyalardan organizasyona ilişkin diğer ayrıntılara kadar merak edilen birçok sorunun yanıtının hazırlanan bilgilendirme içeriğinde yer aldığı belirtildi. Etkinliğe katılmayı planlayan vatandaşlara, başvuru öncesinde bu bilgileri incelemeleri tavsiye edildi.

TÜBİTAK ayrıca, etkinliğe ilişkin tüm detaylar ile başvuru işlemlerinin gge.tubitak.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebileceğini hatırlattı.

2026 TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin, 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde düzenleneceği, başvuruların ise 19 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.