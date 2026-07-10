Nilüfer Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri amacıyla başlattığı 'Ders Arası Çocuk Öğrenme' programının ilk haftası tamamlandı. 'Toprağın İzinde' temasıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar, ekolojiden arkeolojiye, dramadan mimarlığa kadar pek çok farklı alanla tanışıyor.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, çocukların yaz aylarını verimli ve keyifli aktivitelerle değerlendirmesi amacıyla 'Ders Arası Çocuk Öğrenme' programını hayata geçirdi. 6 - 29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen program, Nilüfer'in hem kırsal hem de merkez mahallelerindeki 8 - 10 yaş grubu çocukları bir araya getiriyor. Görsel sanatlar, ekoloji, felsefe, drama, müzik, mimarlık, arkeoloji ve gezi gibi geniş bir yelpazeye yayılan etkinlikler, çocuklara doğayı ve kültürü yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor.

Pancar Deposu'nda gerçekleştirilen programın ilk haftasına Yüzüncüyıl ve Üçevler mahallelerinde yaşayan çocuklar katıldı. Üç gün süren programın ilk gününde öğrenciler, Nilüfer Kent Bostanları'nı ziyaret ederek toprakla ve üretimle buluştu. Kent Bostanları ziyaretinin ardından öğrenciler, Pancar Deposu'ndaki; felsefe-drama, edebiyat-drama, ritim, temel fotoğraf eğitimi, doğal mürekkep üretimi ve mimarlık atölyelerine katıldı.

3 günlük programın son gününde ise çocukların rotası İznik oldu. Düzenlenen arkeoloji gezisi sayesinde bölgenin zengin kültürel mirasını ve tarihi dokusunu yerinde inceleme şansı bulan öğrenciler, geçmişe keyifli bir yolculuk yaptı.

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan 'Ders Arası Çocuk Öğrenme Programı', önümüzdeki haftalarda da Nilüfer'in farklı mahallelerinden gelecek yeni öğrenci gruplarının katılımıyla 29 Temmuz'a kadar sürdürülecek.