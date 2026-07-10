Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan işten çıkarmalarla ilgili tartışmaları kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın başkanlığında Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı birinci oturumu gerçekleştirildi.

Toplantıya işten çıkarma konusu damga vurdu.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'dan işten çıkarmalarla ilgili açıklama yapılmasını istedi.

Başkan Vekili Şahin Biba, Mustafa Bozbey göreve geldiğinde 4.599 kişinin işten çıkarıldığını, 5.387 kişinin işe alındığını açıkladı.

Şahin Biba, 4.599 kişinin işten çıkarılması ile ilgili Yücel Akbulut'ya, 'Önce siz işten çıkardığınız 4.599 kişi açıklamasını yapın' dedi.

Bu konuda kim haklı? Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba mı, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Yücel Akbulut mu?

Şimdi size Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde geçen dönem yaşanan bir gerçeği anlatacağım.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne siyasi torpille bir psikolojik rahatsızlıkları olan (Psikopat) biri işe alınıyor.

Bu kişiyi önce Bursa Hayvanat Bahçesi'nde görevlendiriyorlar. Orada çalışan personellerle kavga ediyor, boğazlarını sıkıyor. Hal böyle olunca, bu kişiyi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden birine veriyorlar. Orada da uslu durmayan ve kendisini psikopat olarak tanıtan kişiyi bu kez Merinos AKKM'de gece havuz temizlemeye veriyorlar. En azından gece kimseyle kavga etmez, burada çalışır diye:

3 ay geçiyor. Bu kişiden hiçbir ses, seda, kavga yok.

Merinos'un müdürü 'Bakayım bakalım bu kişi ne yapıyor?' diyerek gece havuzun başına geliyor.

Bakıyor ki, o kişi değil, başka biri havuzu temizliyor.

Müdür soruyor, 'Sen kimsin, ne yapıyorsun burada?'

Havuzu temizleyen kişi, 'Ben burada çalışıyorum, beni falanca kişi işe aldı' diyor.

Psikopat olarak kendisini tanıtan kişi, belediyeden aldığı maaşın 4'te birini bu adama veriyor ve 'Sen bu havuzu geceleri temizle' diyor.

Bu sadece gerçeklerden bir tanesi:

Başka neler olmuş Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde siz düşünün:

Belediyeye gitmeden kart okutarak maaş alanlar mı, kartı geç okutup mesai yazanlar mı ararsınız:

Bursa'da yaşayan 4 milyona yakın insanın vergileriyle çalışmadan maaş alan bu insanları belediyeye kim neden alıyor?

Cevap, 'Siyasi oy kapma:'

Kulağımıza gelen bir kulis bilgisi de şu;

Mustafa Bozbey döneminde işe alınan 5.387 kişiden para alındığı, CHP'ye üye yapıldığı iddia ediliyor.

Alınan para kişi başı 500 bin liradan bahsediliyor.

Bu gerçekse vay Bursamızın ve Bursalıların haline:

Savcılık makamları bu iddiaları araştırıp, gereğini yapması gerekiyor.

Şimdi soruyorum size kim haklı?

Çalışmadan maaş alan bankamatik işçilerini işten çıkartan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba mı?

Bu iddialara cevap vermek istemeyip meclis salonunu terk eden CHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Yücel Akbulut mı?

Sağlıklı ve esen kalın: