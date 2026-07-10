Çayırova Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği ve ilçede geleneksel hale gelen Lavanta Hasadı Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı ilçe sakinlerinin daha güzel sosyal yaşam alanlarında keyifli vakit geçirebilmeleri, doğayla iç içe bir şekilde sosyalleşmeleri adına birçok çalışmayı ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi, Lavanta Hasadı Şenliği'nin ikincisini bugün gerçekleştirdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin katılımlarıyla düzenlenen Çayırova Lavanta Hasadı Şenliği programına çok sayıda ilçe sakini de eşlik etti. Doğanın güzelliklerini, lavantaların hoş kokusunu ve eşsiz manzaraları Çayırovalılarla bir araya getiren Çayırova Lavanta Hasadı Şenliği, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Şekerpınar Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yanında bulunan alanda oluşturulan Lavanta Bahçesi'nde morun en güzel tonlarını Çayırovalılarla buluşturan Lavanta Hasadı Şenliği'nde bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları kaydetti:

'BU YIL İKİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

'Bu yıl şenliğimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin toprakla buluşması, tarımsal faaliyetlerin ufağı da olsa küçüğü de olsa gelsinler burada uğraşsınlar, öğrensinler diye çalışmalar yapıyoruz. Sadece çocuklarımız için değil, Çayırova'da yaşayan tüm kardeşlerimizin burada istedikleri kadar vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk.

Lavantalar çok güzel kokuyor ve güzel görünüyor. Lavantanın da çok güzel faydaları var. Bizler de Çayırovalı kardeşlerimizin burada hep birlikte hasat yapmalarını istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Çayırova'mızın daha yeşil, daha yaşanabilir olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Geldiğiniz için ve bu projemize destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.'