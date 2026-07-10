Keçiören Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir ortamda yaşamaları için ilçe genelindeki haşere, sinek ve sivrisineklerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, parklar, yeşil alanlar, semt pazarları, cadde ve sokaklarda gece gündüz demeden ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarda düzenli ilaçlama yapan ekipler, haşerelerin üreme ihtimali bulunan çalı dipleri ve bitki örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde de kapsamlı çalışma yürütüyor. Koruyucu ekipmanlarını kullanan personel, sırt tipi ilaçlama pompalarıyla belirlenen noktalarda detaylı uygulamalar yapıyor.

Ekipler, araç üstü soğuk sisleme cihazlarıyla da cadde ve sokaklarda düzenli ilaçlama gerçekleştiriyor. Yaz dönemi boyunca planlı program kapsamında devam eden çalışmalarla sinek ve sivrisinek yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.