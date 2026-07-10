Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muharrem ayı dolayısıyla Engelsiz Kafe'de düzenlenen aşure etkinliğinde, 'Biz ülkemizde hepimiz birbirimizi olduğumuz gibi, yargılamadan kabul ederek, yan yana, omuz omuza, kardeşçe; varlığı da yokluğu da paylaşarak yaşamak istiyoruz' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Engelsiz Kafe'de özel gereksinimli bireyler, aileleri, engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla aşure etkinliği düzenledi. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının öne çıktığı etkinlikte, belediye aşevi tarafından hazırlanan aşureler katılımcılara ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Başkan Uysal, aşurenin Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini, dayanışma ruhunu ve ortak yaşam iradesini simgelediğini belirtti.

Başkan Uysal, 'Aşure bizim Anadolu'muzu en güzel ifade eden yiyeceklerden biridir. Aşure bir umut. Geçmişte yaşanan acılardan bir umut doğmasının ifadesidir. Aynı zamanda toplumumuza katkı sunan bütün kültürel çeşitlilikleri ve bu toprakların muhteşem lezzetini anlatır' diye konuştu. Muratpaşa'da komşuluk hukukunu, dayanışmayı ve birlikte yaşama kültürünü büyütmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Uysal, 'Biz ülkemizde hepimiz birbirimizi olduğumuz gibi, yargılamadan kabul ederek, yan yana, omuz omuza, kardeşçe; varlığı da yokluğu da paylaşarak yaşamak istiyoruz' dedi.