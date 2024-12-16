TÜİK, Ekim ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ekim ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini yayımladı. Hizmet üretim endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,8 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık değişim oranı (yüzde ), Ekim 2024

Hizmet üretim endeksi yıllık ve aylık değişim oranları (yüzde ), Ekim 2024