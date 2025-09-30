Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yolu Festivali GastroANTEP’e katkı sunan esnafla bir araya gelerek festivalin genel değerlendirmesini yaptı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yolu Festivali GastroANTEP’e katılan esnaf için Meclis Toplantı Salonu’nda teşekkür buluşması düzenledi.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Katmerci, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili Tuncay Tabur ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Acıoğlu ile sektör temsilcileri katıldı.

BAŞKAN ŞAHİN: GAZİANTEP’TE KADİM BİR MUTFAK KÜLTÜRÜ VAR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür Yolu Festivali GastroANTEP teşekkür buluşmasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Gaziantep’in elinde binlerce ürün, kadim bir mutfak kültürü var. Buna rağmen uzun yıllar marka değerimizi hak ettiğimiz noktaya çıkaramadık. Bugün hedefimiz bu şehrin gastronomi ekonomisini Türkiye ortalamasının üzerine taşımak, Gaziantep’i lezzet başkenti yapmak. Festival sürecinde en çok önem verdiğimiz konu hijyen ve kalite oldu. ‘Temiz mutfak, temiz iş yeri, temiz tuvalet’ diyerek başladığımız bu yolculukta hem hizmet verenin hem de hizmet alanın memnuniyetini artırdık.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle yapılan tanıtım çalışmaları sayesinde GastroANTEP’in ulusal ve uluslararası medyada geniş yer bulduğunu dile getiren Başkan Fatma Şahin, “Bu ilgi kent ekonomisine önemli katkı sağladı. Gaziantep’in potansiyeli dünya çapında rekabet edecek seviyede. Ne kadar doğru tanıtım yapar, ne kadar hikayemizi paylaşabilirsek rekabet gücümüz de o kadar artacak” diye konuştu.

Bundan sonraki hedeflerinin gastronomide dünyaya açılmak ve bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek olduğunu kaydeden Başkan Şahin, “Bu yolculukta emeği geçen esnafımıza, oda başkanlarımıza, sektör temsilcilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

FESTİVAL HER YIL DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR

Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Katmerci, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili Tuncay Tabur ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Acıoğlu, yaptıkları ortak değerlendirmede festivalin her yıl gelişerek daha geniş bir kitleye ulaştığını, esnafın yoğun ilgisinin bu başarının temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Program, sektör temsilcileri ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin arasında geçen soru-cevap kısmı ile devam etti.

Programın sonunda Başkan Şahin ve protokol, esnafa sertifikalarını takdim etti.