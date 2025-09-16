Haber: Zerrin ERDOĞAN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP)’nde birbirinden ünlü şef, yazar, sektör temsilcisi ve profesyoneller gastronomiyi her açıdan masaya yatırıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nde (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den seçilen ilk şehir olan Gazi şehirde festivalle gastronominin kalbi attı. Festival Park Gastronomi Etkinlikleri Alanı’nda, “Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa” temasıyla bu yıl düzenlenen söyleşi, panel ve workshoplarla gastronominin geçmişi, geleceği, ekonomisi, sürdürebilirliği, dünya çapında durumu başta olmak üzere birçok konuda konuşmalar yapıldı.

GÜVENLİ GIDA VE GAZİANTEP GASTRONOMİSİ EKONOMİDEN SANATA HER AÇIDAN ELE ALINDI

Bu yılın teması olan güvenli gıda alanının dünyada ve Türkiye’de örnekleri üzerine yapılan konuşmalarda gastronomi meraklılarına fikirler aktarıldı. Örnekler, tarımsal yatırımlar, geleneksel teknikler ve mutfakların günümüz entegrasyonu gibi konularda görüş bildirildi. Öte yandan gastronomi, turizm yazarları, Türkiye'nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, ulusal ve uluslararası gıda firmaları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler, sektör temsilcileri ile panellerde ziyaretçilere tecrübelerini anlattılar. Anadolu ve Gaziantep’in ürünlerinin kıymetini, festivalin etkilerini, yaşanan değişimlere uzmanlar tarafından yorumlandı.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER YETENEKLERİNİ GAZİ ŞEHRİN ÜRÜNLERİYLE YEMEKLERE İŞLEDİ

8 farklı ülkeden gelen dünyaca ünlü ödüllü 11 şef, özel teknikleri ve eşsiz tarifleriyle ürünlerini kullanarak hünerlerini sergiledi. Gazi şehrin ürünlerini tekrardan yorumlayan şefler kreatif yemek showları ve sunumlar gerçekleştirdi.

Yunanistan’dan Alexandros Tsiotinis, Gana’dan Fatmata Binta, İtalya’dan Gianluca Fusto ve Giovanni Santaro, İspanya’dan Juanjo Losada ve Bernd Knoller, Birleşik Krallık’tan Josh Angus ve Pascal Aussignac, Fransa’dan Sylvain Sendra, Azerbaycan’dan Orkhan Mukhtarov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Tanya Kılıtkaya yaptığı gösterilerde gastronomi öğrencileri ve meraklılara tecrübelerini aktardı, yemeklerde farklı yorumlamalar için açıklamalarda bulundu.

Türk Mutfağı’nın önde gelen şeflerinden İdil Yazar, Rafet İnce, Özge Şahin, Eyüp Kemal Sevinç ve Asuman Kerkez de geleneksel tekniklerle yeni yemek tarifleri üreterek çalışmalarını aktardı.

ÇİTÇİ: TÜRKİYE'YE DEĞER KATAN FESTİVALLERDEN BİR TANESİ

Mutfak Sanatları Merkezi Koordinatörü, Şef Doğa Çitçi GastroANTEP Festivali’nde yapılan gastoronomi etkinlikleri hakkında yaptığı açıklamada Gazi şehrin Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmasıyla bunun festivalle taçlandığını aktararak şunları söyledi:

“Şu an Türkiye'de yapılan en iyi gastronomi festivali biliyorsunuz ki Gaziantep'te ve diğer şehirler de bizden örnek olarak kendileri de bu şekilde Türk mutfağına, Türk gastronomisine katkı sağlamaya başladılar. Benim için bu gastronomi festivali çok değerli. Çünkü bizim ilk göz ağrımız. Türkiye'ye değer katan festivallerden bir tanesi. Dünyanın her yerine gittiğimiz zaman kendi malzemelerimizle gidip orada Gaziantep yemeklerini yapıyoruz. Çünkü ben her zaman söylüyorum ‘Gaziantep Yemeği Gaziantep ürünleriyle yapılır’ diye. Gaziantep gastronomisinin bu kadar meşhur olması olmasının sebebi aslında bir taraftan da ürün. Çünkü biz gastronomi şehriyiz ama gastronomi şehrini destekleyen en önemli unsur bence ürün. Gaziantep'le inanılmaz ürünlerimiz var. Gaziantep Gastronomisi’nde fark yaratan olay aslında bu. Sadece Gaziantep mutfağı üzerinde değil, Türk Mutfağı üzerinde de bu. Biz kendimizi iyi tanıtmalıyız, kendimizi iyi pazarlamalıyız. Gaziantep'in şu an dört bir tarafında etkinlikler devam ediyor. Sadece bu gastronomi değil, kültürel alanda da birçok etkinlik var. Ben geri dönüşleri, o feedbackleri alıyorum. Gelenler çok mutlu, çok huzurlu. Çünkü hakikaten çok önemli bir şehirde, bir gastronomi festivalinin içinde aynı zamanda kültür etkinlikleri de oluyor ve gelen misafirlere çok hoşuna gidiyor.”

ASAN: GAZİANTEP İLK YAPAN, EN İYİ YAPAN VE ROL MODEL OLAN ŞEHİR OLDUĞU İÇİN BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ, DEĞERLİ BİR YER TUTUYOR

Günaydın Et Restoranları Kurucu Ortağı ve Şefi Cüneyt Asan ise Gaziantep gastronomide bir rol model şehir olduğunu aktararak şunları ifade etti:

“Başlattığı şeyi sürdürülebilir hale getirebilen ve sürekli üzerine koyarak gelişen ve değişen sonuçta da rol model haline gelen bir şehir. Gaziantep ilk yapan, en iyi yapan ve rol model olan şehir olduğu için benim için çok önemli, değerli bir yer tutuyor. Tabii şunu da ilave etmek isterim, bu sürdürülebilirliği Sayın Başkan Fatma Hanım'la beraber ilmek atarak önüne geçmesine sebep oldu. Umarım ve dilerim diğer şehirlerde Gaziantep gastrolarını yakından takip eder ve model olarak alırlar. Halkın ilgisi olağanüstü. Çünkü çok iyi planlıyorlar ve dolayısıyla Gaziantep halkı diğer şehirlerden biraz daha farklı bir yapıya sahip. Yani yemeği seven, eğlenmeyi seven, dolayısıyla bu tip yapıyı ve bu tip oluşumların direkt içinde olmak isteyen ve bunlara katılmak isteyen bir halk. Yemek yapmak bir sanattır. Gastro bir sanattır ve yemek yapmak bir sanattır. Tarladan tabağa kadar serüveni net olarak bir hikayedir.”

SÖZEN: BİZİM GIDA ÜRÜNLERİMİZ DÜNYADAKİ BİRÇOK YERE KOLAY ADAPTE OLABİLİYOR

HIB Turizm Komitesi Üyesi ve Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen, GastroANTEP ile Gaziantep’in uluslararası, dünyadaki önemli ödüllü şefleri çekerek ilgi odağı olduğunu anlatarak, Türkiye’de şehir gastoronomi festivalinin öncüsü olduğunu aktardı. Sözen, açıklamasında Türkiye gastronomisinin tanıtılmasında Gaziantep’in ve festivalin öneminde vurgu yaparak şunları sözlerine ekledi:

“Gaziantep'in hem gıda ürünlerini hem yemeklerini hem tarihini Türkiye ve yurt dışına tanıtarak öncülük görevini yarattı. Bunun peşinde de birçok şehir, Gaziantep'i örnek alarak büyüttü. Bu nedenle Gaziantep'in GastroANTEP Projesi hem Türkiye için hem de yurt dışı algısı açısından çok önemli bir değer taşıyor. GastroANTEP için yıllardır yabancı şefler geliyor. Hem yabancı şeflerin buradaki tanıtımı, sosyal medyaları, Türkiye'de ve yurtdışındaki gazete ve dergilerle söyleşileri Gaziantep'i ilgi odağı olarak yarattı. Özellikle gıda ürünlerini de kullandılar. Bu nedenle bizim gıda ürünlerimiz dünyadaki birçok yere kolay adapte olabiliyor. Dünyanın biliyorsunuz en önemli çikolatacıları işte Belçika'da, İsviçre'de, Fransa'da birçok yerde Antep Fıstığı’nı yavaş yavaş kullanmaya başlıyorlar. Bu nedenle sadece şehir festivalleri değil, arka planda ticareti de konuşmak lazım. GastroANTEP bunu başarıyor. Gastronomi kültür, sanat, tasarım. Bunun yanında yaratıcılık, birçok kreatif sanatçılar oluyor. Aslında bunlar bir bütün. Bu insanların hepsinin ortak özelliği bir şey üretme. Şef, yeni bir tabak üretir. Sanatçı, çağdaş sanat bir şey üretebilir. Bu nedenle birbiriyle eşleşmesi faydalı. Umarım GastroANTEP gibi diğer şehirlerde de nitelikli festivallerle büyür. Zaten birçok şehirde de çok güzel çalışmalar var.”