Afyonkarahisar, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndaki gastronomi kimliğiyle bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali’nin ilk gününü büyük bir coşkuyla tamamladı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Sabah saatlerinde stant açılışlarıyla başlayan festivalin açılışına; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Zafer Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Osman Köprücüoğlu, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan ve çok sayıda davetli katıldı.

19 Eylül’de Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen festival, gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini, genç şefleri, akademisyenleri ve lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Ziyaretçiler stantlarda Türkiye’nin çeşitli yöresel tatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Guinness Dünya Rekoru Afyonkarahisar’da Kırıldı

Festivalin en dikkat çekici anı saat 15.00’te gerçekleştirilen “Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası” denemesi oldu. 1930 kiloluk dev lezzet için 100 şef kolları sıvadı. 25 metrekarelik özel olarak üretilen dev tavada; 1 ton sucuk ve 15 bin yumurta ile hazırlanan sucuklu yumurta, Guinness World Records Denetmeni Şeyda Subaşı Gemici gözetiminde pişirildi. Gemici, ölçüm ve tadım sonrası rekorun tescillendiğini açıkladı. Böylece dünyanın en büyük sucuklu yumurtasının yeni rekortmenleri Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Profesyonel Aşçılar Federasyonu oldu.

“Afyonkarahisar Gastronomi Sohbetleri” Paneli

Festival kapsamında düzenlenen Afyonkarahisar Gastronomi Sohbetleri panelinin moderatörlüğünü Şef ve TV Programcısı Özlem Mekik üstlendi. Oturumda Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Şef Hüseyin Özer ve Sosyal Gastronomi Şefi, BM Gıda Kahramanı Ebru Baybara Demir konuşmacı olarak yer aldı.

Vali Yiğitbaşı panelde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün şehirler, yalnızca coğrafi birer konum olmanın ötesinde, özgün kimliklerini ve hikâyelerini dünya sahnesine taşıyan marka kentler olarak öne çıkıyor. Afyonkarahisar da gastronomisiyle markalaşarak ön plana çıkmaktadır. Misafirlerimiz üç gün boyunca Afyonkarahisar’ın yemek kültürünü ve zenginliğini keşfedecek, tarih, kültür ve lezzeti bir arada deneyimleme fırsatı bulacaktır.”

GastroShow ve Genç Şeflerin Rekabeti

Günün ilerleyen saatlerinde GastroShow Sahnesi birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

“Afyonkarahisar Sofrası” sunumunda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Şef-Yazar Rafet İnce ve MasterChef Ayşe Ekiz yer aldı. MasterChef Eda Karabulut ve MasterChef Kıvanç Karadeniz, “Haşhaşlı Vişneli Revani & Zırbiye” sunumlarıyla sahne aldı.

Ayrıca Afyon Culinary Cup 2025 kapsamında genç şeflerin yarışmaları gün boyu sürdü ve gün sonunda ödüller sahiplerini buldu.

GastroAfyon Coşkusu Müzikle Sona Erdi

Festivalin ilk günü akşam saatlerinde düzenlenen konserlerle devam etti. İhsan Es’in ardından, Gassal dizisinde seslendirdiği şarkılarla tanınan sanatçı Şahin Kendirci sahne aldı. Gastronomi, kültür ve müziğin buluştuğu GastroAfyon 2025’in ilk günü, yoğun ilgi ve coşkulu bir atmosferle başarıyla sona erdi.