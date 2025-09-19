Huawei bugün, 'Ride the Wind' sloganı ile Paris'te Küresel Yenilikçi Ürün Lansmanı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Lansmanda, moda estetiğini profesyonel düzeyde sağlık ve fitness izleme özellikleriyle ustaca harmanlayan yeni nesil HUAWEI WATCH GT 6 Serisi, HUAWEI WATCH Ultimate 2 ve HUAWEI WATCH D2'nin göz kamaştırıcı özellikleri ön plana çıktı. Her biri olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunan HUAWEI Nova 14 Serisi, HUAWEI FreeBuds 7i ve HUAWEI MatePad 12 X de lansmanda tanıtıldı.PRNewswire / PARİS (İGFA) - Ürünlerin ötesinde, Huawei yeni "Now Is Yours" temasını tanıttı. Teknolojiyi günlük yaşamın dokusuna yerleştiren, küresel bir kitleye ve geleceği birlikte hayal etmeye davet eden gençlere odaklı, kapsayıcı bir vizyon savunan GoPaint Çizim Yarışması 2025'i başlattı.

HUAWEI WATCH GT 6 SERİSİ: GELİŞMİŞ AÇIK HAVA EGZERSİZ DENEYİMİNİ YENİDEN TANIMLIYOR

HUAWEI WATCH GT 6 Serisi, moda ve spor alanına yönelik yeni bir tutum olan "Ride the Wind" temasını sundu. Baştan aşağı teknolojik, çok yönlü, hızlı ve doğru sağlık ölçümleri için tamamen yeni HUAWEI TruSense Sistemi ile desteklenen, 21 günlük pil ömrü ve hassas dış mekan konumlandırma özelliklerini tanıttı.

HUAWEI WATCH GT 6 Serisi, 100'den fazla egzersiz modundan oluşan bir kütüphaneye dayanarak, dört temel açık hava aktivitesi için kapsamlı iyileştirmeler sunar. Yeni Bisiklet modu, uzman seviyede bir güç ölçer gerektirmeden, profesyonel düzeyde performans analizi sunan ve daha gelişmiş bir bisiklet deneyimi sağlayan sanal bir güç ölçer sunuyor. Ayrıca, rota zorluklarını belirlemek ve enerji dağılımını optimize etmek için nokta atışı konumlandırma, rakım eğilim grafiği ve gerçek zamanlı eğim analizi gibi üst düzey özelliklere sahip bir Trail koşu modu da bulunuyor. Golf modu, her vuruşun başarılı bir şekilde yapılmasını sağlamak için yüksek çözünürlüklü fairway haritaları da dahil olmak üzere bir dizi üst düzey özellik sunar. Son derece profesyonel ve heyecan verici bir pist deneyimi için hassas konumlandırma ve zengin veri seti sunan Kayak modu bile cihazda mevcuttur.

HUAWEI MATEPAD 12 X VE M-PENCİL PRO: YENİ NESİL Ö Ğ RENME VE YARATICILIKTA YENİ BİR DÖNEM

Yeni tanıtılan HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition tablet, görsel konfor için tasarlanmış ultra net PaperMatte Ekran ile donatılmıştır1. MatePad 12X, tek dokunuşla uygulama içi ara menü açılır pencereleri, tek dokunuşla HUAWEI Notes erişimi ve döndürülebilir fırça ayarları gibi kullanışlı özellikleri destekleyen HUAWEI M-Pencil Pro ekran kalemi ile sorunsuz bir şekilde çalışır.

GoPaint Çizim Yarışması 2025 resmi olarak başladı. Bu yılki yarışmada dört klasik kategori korunacak: Anlatı Sanatı, Dijital Suluboya ve Mürekkep, Bilim Kurgu Sanatı ve Son Teknoloji Resim kategorilerinin yanı sıra yeni bir kategori de tanıtılıyor: Animasyon. GoPaint girişimi, dünyanın dört bir yanındaki yaratıcı düşünen kullanıcılara bir kalem alıp hayal güçlerini serbest bırakmaları için ilham vermeyi amaçlıyor.

NOW IS YOURS: HUAWEİ GENÇ TÜKETİCİLERLE DİYALO ĞU DERİNLEŞTİRİYOR

Huawei, yeni nesil küresel tüketicilerle daha derin bir diyalog kurma mesajını içeren canlı "Now Is Yours" marka temasını tanıttı. Bu tema, açıklık ve kapsayıcılık üzerine inşa edilmiştir ve hem yenilikçi hem de insani hissettiren teknoloji aracılığıyla kültürel ve duygusal rezonans yaratmayı amaçlamaktadır.

Huawei, geleceğe bakarak gençlik kültürünü destekleme ve inovasyonu evrensel bir dil olarak kullanma mesajını bir kez daha doğruluyor. Huawei, daha sıcak ve empati dolu teknolojiler tasarlayarak, ritmini küresel toplulukla senkronize etmeyi ve sonsuz olasılıkların olduğu bir geleceğe doğru ortak bir yolculuğa çıkmayı hedefliyor.