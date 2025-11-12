Global Anti-Scam Alliance (GASA) tarafından yayımlanan 'State of Scam Brazil Report 2025' raporuna göre, Dolandırıcık girişimleri Brezilyalıların yılda 99 milyar Brezilya Reali (R$) maddi kaybına neden oluyor.

ACCESS Newswire/ LAHEY, HOLLANDA (İGFA)- Global Anti-Scam Alliance (GASA), 'State of Scam Brazil Report 2025' başlıklı raporunu 13 Kasım'da yayımlayacağını duyurdu.

Bulgular, Brezilyalılar arasında özgüven ve savunmasızlık arasında ciddi bir kopukluk olduğunu gösteriyor: Brezilyalıların yüzde 75'i dolandırıcılığı fark edebildiğine inanırken, yüzde 70'i geçtiğimiz yıl içinde en az bir kez dolandırıcılığa maruz kaldığını belirtiyor. Rapor, toplam kaybın 99 milyar R$ olduğunu tahmin ediyor ve sektörler arası koordineli bir eylemin acil gerekliliğine dikkat çekiyor.

BREZİLYA'DA DOLANDIRICILIĞIN DURUMU

42 pazarı kapsayan ve dünya genelinde 46 bin kişiyle yapılan küresel bir araştırmanın parçası olan bu çalışmada, Brezilya'da 1.000 yetişkinle yapılan görüşmeler endişe verici bir tablo ortaya koydu. Brezilyalılar ortalama olarak her bir buçuk günde bir dolandırıcılıkla karşılaşıyor — bu da kişi başına yılda 252 girişim anlamına geliyor. Bu girişimler en sık telefon aramaları (yüzde 65), kısa mesajlar (yüzde 55) ve e-postalar (yüzde 55) yoluyla gerçekleşiyor; alışveriş dolandırıcılıkları en yaygın sahtekârlık türü olarak öne çıkıyor.

GASA Brezilya Bölüm Direktörü Renata Salvini, 'Dolandırıcılıklar artık Brezilya'daki günlük yaşamın bir parçası haline geldi. İnsanların çoğu dolandırıcılığı fark edebileceğine inanıyor ancak yine de tuzağa düşüyor olmaları, bu planların ne kadar sofistike ve ikna edici hale geldiğini gösteriyor. Bu döngüyü kırmak istiyorsak eğitim, önleme, iş birliği ve hesap verebilirlik el ele gitmeli.' şeklinde konuştu.

FİNANSAL KAYIPLARIN ÖTESİNDE İNSANİ AÇIDAN OLUŞAN MAALİYETLER

Rapor, dolandırıcılık mağdurlarının yüzde 86'sının yaşadıkları olaydan dolayı yüksek veya orta düzeyde stres hissettiğini, yüzde 59'unun ise zihinsel sağlıkları üzerinde belirgin ya da orta düzeyde olumsuz etki bildirdiğini ortaya koyuyor. Ortalama olarak, her mağdurun son bir yılda 1,9 kez dolandırıldığı saptandı; bu durum, tekrar eden mağduriyetin hem finansal hem de psikolojik zararı katladığını gösteriyor.

Dolandırıcılığın yaygın olmasına rağmen, bildirim oranları endişe verici derecede düşük. Dolandırıcılığa maruz kalanların üçte ikisinden biraz fazlası olayı rapor etmiş olsa da, bunların yüzde 60'ı, ya hiçbir işlem yapılmadığını (yüzde 44) ya da sonucun belirsiz olduğunu (yüzde 16) belirtti. Olayı hiç bildirmeyenlerin yüzde 44'ü, bildirim yapmanın hiçbir fark yaratmayacağına inandıklarını söyledi; bu da sorunun yönetilemez olduğu yönündeki kaygı verici algıyı yansıtıyor.

EYLEM ÇAĞRISI: SEKTÖRLER ARASI ÇÖZÜMLER

Bu bulgulara yanıt olarak GASA, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00 (Brasília saati)'nde 'State of Scams in Brazil: Turning the Tide on Scams' başlıklı bir web semineri düzenleyecek. Oturumda, Brezilya'daki artan dolandırıcılık salgınına karşı somut stratejiler ve koordineli eylemler tartışılacak; hukuk, teknoloji ve finans sektörlerinden seçkin uzmanlar deneyimlerini paylaşacak.

Webinar'a kayıt için: https://streamyard.com/watch/wGnWNAayknPD

