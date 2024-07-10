Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: igf