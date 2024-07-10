Halktan kopuk bir belediyecilik değil, her kesimi kucaklayan ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışı ile göreve başladığı günden beri yediden yetmişe herkesi ve her kesimi kucaklayan Belediye Başkanı Rasim Arı, STK’lar, ilçe ve belde belediye başkanları, iş dünyası ve vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça toplumun tüm kesimleri ile iç içe olmaya özen gösteren Belediye Başkanı Rasim Arı bugün, Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel ve Müftü Yardımcıları, Nevşehir Terziler Odası Başkanı Habil Demirbilek, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Avni Duru ve yönetimi, Tüm Uzmanlar ve Emekliler Derneği Genel Başkanı Ömer Doğan, Nissara Avm güvenlik müdürü ile vatandaşları başkanlık makamında konuk etti. İş dünyasından siyasete, STK temsilcilerinden mahalle muhtarlarına, gençlerden sporculara toplumun çeşitli kesimlerinden kişileri başkanlık makamında misafir eden Arı, konuyla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Talep ve önerilerini dinlediği ziyaretçileri ile belediye hizmetlerine dair istişarelerde bulunarak hayata geçireceği projeler hakkında bilgi veren Arı, konuklarıyla fotoğraf çektirdi.

Vatandaştan asla kopmayan, şehrin ve vatandaşın bütün değerlerini gözeterek hizmet üretme anlayışında olduklarının altını çizen Başkan Arı, “Yeni dönemde de inşallah şehrimizin ve insanımızın bütün değerlerine hassasiyet göstererek Nevşehir’e yakışır eser ve projeleri hayata geçirmeye ve Nevşehir’e değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.