Gara ve Hakurk bölgesinde toplam 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleyi sürdürüyor.
Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: igf