Adıyaman'da sahte altın dolandırıcılığı yapan şüpheli yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar kapsamında, sahte altın satışı yoluyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemelerde, 52 bin lira değerindeki 17,14 gram sahte altın satan kişinin K.G. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Olayları gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır’a gittiği tespit edilen şüpheli, Diyarbakır Dolandırıcılık Büro Amirliği ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda yakalandı.

Şüphelinin konakladığı otel odası ve aracında yapılan aramalarda 100 bin lira nakit para, sahte olduğu değerlendirilen 50 adet küpe ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli K.G. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Soruşturma titizlikle sürdürülüyor.