Türk Telekom GAMEON’un organize ettiği toplam 400.000 TL ödül havuzuna sahip ‘GAMEON VALORANT Turnuvası’ kayıtları başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de oyunun ve oyuncunun ihtiyaç duyduğu teknolojinin sahibi Türk Telekom GAMEON, oyun ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor.

GAMEON’un oyunseverleri çevrim içi ve fiziksel etkinliklerle bir araya getiren turnuvaları devam ediyor. Geçen yılın ardından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan GAMEON VALORANT Turnuvası’nda kayıtlar 13 Eylül’e kadar devam ediyor.

Turnuvada 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek açık elemelerin ardından 16-17 Eylül tarihlerinde kapalı elemeler oynanacak ve play-off’a kalan takımlar belirlenecek. GAMEON VALORANT Turnuvasında gücünü göstermek ve açık elemelere katılmak isteyen takımlar, “gameon.com.tr” adresinden başvuru yapabiliyor.

TAKIMINI KUR, TURNUVAYA KATIL

GAMEON VALORANT Turnuvası birbirinden özel takımların katılımıyla Eylül ayında başlıyor. 13 Eylül’e kadar sürecek olan kayıt sürecinin ardından oynanacak olan açık elemeler ve kapalı elemelerle play-off’a kalan takımlar belirlenecek. Çevrim içi yapılacak eleme aşamalarının ardından canlı yayında çevrim içi olarak düzenlenecek play-off aşaması 20-22 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Play-off aşamalarının ardından finale yükselen takımlar, 28 Eylül tarihinde ESA Espor Arena’da seyircilerin eşliğinde toplam 400 bin TL ödül için kozlarını paylaşacak.