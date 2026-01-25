Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'a yönelik sert bir yazılı açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!' ifadeleri kullanılarak Koç'a ağır eleştirilerde bulunuldu.

İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray'ın resmi açıklamasında Türk futbolunun yıllardır çektiği sancıların, kaosun ve kirliliğin en büyük sorumlularından biri olan Ali Koç olduğu öne sürerek, sert ifadelerle yüklenildi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Okan Buruk'u tehdit ettiğini iddia ederek bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 'Ne yazık ki hâlâ aynı hataları tekrarlıyor, aynı kibirli tavrını sürdürüyor. Kulüpler arasında rekabet olur, olur ama bu rekabet sportmenlikten, centilmenlikten ve ahlaktan kopmamalıdır.Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç! Türk futbolunun değerlerini ayaklar altına alan, sürekli şikayet eden, hakemleri ve federasyonu hedef alan, her başarısızlıkta başkalarını suçlayan anlayışın artık sonu gelmiştir' ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, bu tür provokatif ve yıkıcı söylemlere karşı durmaya, Türk sporunun temiz kalması için mücadele etmeye devam edeceklerinin altı çizildiği açıklamada, 'Sporun ruhuna yakışmayan bu tavırları kabul etmiyoruz.' denildi.

Açıklama sonrasında sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşım, Galatasaray taraftarları tarafından yoğun destek görürken, Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.