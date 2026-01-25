Türkiye Bisiklet Federasyonu, 1-5 Şubat 2026 tarihleri arasında Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenecek 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası öncesinde, medya mensuplarına yönelik bir Medya Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya'daki yerel medya temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı, şampiyona öncesi bilgilendirme ve değerlendirme açısından önemli bir platform sundu.

Toplantıda Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur 'Konya Olimpik Velodromu'nun Avrupa Bisiklet Birliği'nden aldığı 10 yıllık akreditasyonun ardından Dünya Kupası etaplarına ve rekorlara ev sahipliği yapması, pistimizin uluslararası alandaki gücünü ortaya koydu; bugün ise pistin açılışından yalnızca 11 ay sonra, 30 ülkeden 315 sporcunun katılımıyla 1-5 Şubat tarihleri arasında Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu organizasyon, Avrupa Bisiklet Birliği'nin ülkemize ve federasyonumuza duyduğu güvenin açık bir göstergesi ve hem Türkiye hem de Konya için büyük bir gurur.' dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Proje Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Arpınar Avşar, 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın rekor katılımla gerçekleştirileceğini, 30 ülkeden 315 sporcunun, aralarında dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu üst düzey bir organizasyonda Konya'da piste çıkacağını söyledi. Avşar, şampiyonanın Valilik himayesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve paydaş kurumların desteğiyle, uluslararası canlı yayın altyapısı, teknik ekipman, yüksek güvenlik ve seyirciye yönelik etkinliklerle dünya standartlarında hayata geçirileceğini vurguladı.

Organizasyon Basın Sorumlusu İbrahim Eken, 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası süresince medya çalışmalarının UEC ve Eurovision kuralları çerçevesinde yürütüleceğini, akreditasyon, saha erişimleri, çekim alanları ve yayın disiplinine ilişkin tüm süreçlerin net bir planlamayla belirlendiğini ifade etti. Eken, yerli ve yabancı basın mensuplarının organizasyonu sağlıklı ve düzenli şekilde takip edebilmesi için görevli ekiplerle koordinasyonun üst düzeyde tutulacağını, şampiyonanın medya açısından sorunsuz ve profesyonel bir yapıyla gerçekleştirileceğini söyledi.