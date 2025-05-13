Galataport İstanbul, 14-15 Haziran tarihlerinde ikincisini düzenleyeceği Galataport Jazz ile herkesin katılımına açık ve tamamı ücretsiz bir programa ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Boğazı’nın kalbini cazın tüm renklerine boyamak üzere yola çıkan Galataport İstanbul; Galataport Jazz’ın ikincisini 14-15 Haziran’da Doğuş Meydanı’nda Volkswagen ana sponsorluğu ve Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende çatısı altındaki D-Saat sponsorluğunda, D.ream ve Doğuş Sigorta desteğiyle hayata geçirecek.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek Galataport Jazz’da, müzikseverler açık havada Boğaz’a nazır caz dünyasının önemli isimlerini izleme şansı yakalayacak.

14 Haziran’da açılış konseri ünlü caz sanatçısı Selen Beytekin tarafından gerçekleştirilirken; söz yazarı, gitarist ve prodüktör Oscar Jerome ve İngiliz besteci, piyanist, şair ve oyuncu kimliğiyle sınırları aşan Benjamin Clementine, etkileyici performanslarıyla muhteşem bir akşama imza atacak.

Galataport Jazz’ın ikinci gününe başlangıcı, Queens College’da caz efsanesi Sheila Jordan’dan eğitim alıp okulun ilk Türk mezunu olmasıyla tanınan Elif Çağlar yaparken, Britanya caz sahnesinin güçlü ismi Emma Smith müzik ziyafetine devam edecek.

Kapanışta ise dünyanın en yetkin bas gitaristi ve bestecilerinden, Grammy ödüllü Richard Bona dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.