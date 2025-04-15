Galataport İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gün boyunca birbirinden eğlenceli, ücretsiz etkinliklere ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Galataport İstanbul’da eğlence dolu etkinliklerle kutlanıyor.

23 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek ücretsiz aktivitelerle çocuklar, açık havada unutulmaz bir bayram geçirecek.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Street Dance ekibi tarafından düzenlenip büyük ilgi gören Dance Battle dans yarışması, bu sene de Sneaks Up sponsorluğunda sokak dansı kültürü ve yaratıcılığı kutlamak üzere müzik ve eğlenceyi bir araya getirecek. Online başvurular sonucunda finale kalmaya hak kazanan 8-13 yaş aralığındaki çocuklar, saat 14.00’te DJ müzikleri eşliğinde hünerlerini sergileyip jüri oylaması sonucunda sürpriz ödülleri kazanma şansını yakalayacak, akranları ve aileleri de eğlenceli bir çekişmeye tanıklık edecek.

Çocuklar için tasarlanmış seramik ve resim atölyeleri de Galataport İstanbul’un rıhtımında sanatla iç içe dakikalar yaşatacak. 13.00’ten 14.30’a dek Akrilik Resim Boyama Atölyesi, 15.30-17.00 arasında ise Seramik Atölyesi ile çocuklar hem eğlenecek hem de üretmenin keyfine varacak.

Miniklerin sevilen çizgi dizisi Kral Şakir’in gösteri ekibi, 17.00’de ve 18.00’de Muhtişim Show ile Mirket İş Başında performanslarını sergileyecek. Kral Şakir karakterleri, renkli kostümleri ve heyecan verici hikayeleriyle bayram keyfini ikiye katlayacak.

Toyzz Shop’un Galataport İstanbul rıhtımında konumlandıracağı Disney Oyuncak Bebek Deneyim Alanı’nda ise çocuklar Taht Köşesi’nde fotoğraf çekerek bu anı masal gibi bir hatıraya dönüştürürken, Prens ve Prenses Yüz Boyama Atölyesi’nde ışıltılarını keşfedip, Taç Yapma Atölyesi’nde kendi taçlarını hazırlayarak yaratıcılıklarını geliştirecekler.