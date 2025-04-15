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Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Dr. Ezgi Erdem, kanser konusunda erken teşhisin önemine dikkat çekti. Sağlık okuryazarlığı konularında da bilgiler verilen eğitimde katılımcıların soruları da cevaplandı.

Kanser eğitimi ve sağlık okuryazarlığı paneline, Gölcüklü kadınlar ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kocaeli'de Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” adlı panelde vatandaşlar, kanser eğitimi ve sağlık okuryazarlığı konularında bilgilendirildi. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yerel belediye, halk sağlığını desteklemek amacıyla “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” paneli düzenledi.