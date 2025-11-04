Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin terörün karanlığını aydınlattığını belirterek, 'Her varil petrol, bağımsız Türkiye'nin gücü' dedi.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Gabar'daki dönüşümü kutladı.

Bir zamanlar silah seslerinin hakim olduğu dağlarda artık üretim ve umut hakim olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, 'Terörsüz Türkiye' idealinin en somut örneğinin Gabar olduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında, 'Gabar'da terörün karanlığı değil, emeğin ve umudun ışığı parlıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye'nin gücünü simgeliyor.' ifadelerini kullandı.